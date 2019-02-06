Elektrik desteği 15 Şubat'ta başlıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşların aylık 150 kilovatsaate kadar elektrik tüketimlerini devletin karşılayacağına yönelik müjdesi 15 Şubat'ta hayata geçiyor. 2.5 milyon hanede 10 milyon kişinin yararlanacağı desteğin miktarı hanede yaşayan kişi sayısına göre belirlenirken, her ay sabit olarak PTT'ye elektrik bedel kontörü adı altında vatandaşın yararlanabileceği destek kadar kontör yatırılacak. Ödeme yöntemi ise şöyle olacak: "15 Şubat tarihi sonrası faturası kesilen ve yardım alma kapsamına giren vatandaşlar, ödeme noktası olarak PTT'yi tercih ederek desteği alacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 15 Şubat sonrası faturası kesilen vatandaşların hak ettiği destek miktarı kadar PTT'ye ödeme yapacak. Faturası kesilen vatandaş PTT'ye faturasını götürdüğünde destek miktarı faturadan düşülüp kalan miktar tahsil edilecek.
BARIŞ ŞİMŞEK
BARIŞ ŞİMŞEK
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