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desteği 'ta başlıyor

2.5 milyon haneye ayda 80 liraya kadar desteği ’tan sonra kesilen larla başlayacak. Elektrik faturası gelen dar gelirli vatandaş ’ye giderek destekten kalan tutarı ödeyecek.

Elektrik desteği 15 Şubat'ta başlıyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşların aylık 150 kilovatsaate kadar tüketimlerini devletin karşılayacağına yönelik müjdesi 15 Şubat'ta hayata geçiyor. 2.5 milyon hanede 10 milyon kişinin yararlanacağı desteğin miktarı hanede yaşayan kişi sayısına göre belirlenirken, her ay sabit olarak 'ye elektrik bedel kontörü adı altında vatandaşın yararlanabileceği destek kadar kontör yatırılacak. Ödeme yöntemi ise şöyle olacak: " tarihi sonrası sı kesilen ve yardım alma kapsamına giren vatandaşlar, ödeme noktası olarak PTT'yi tercih ederek desteği alacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 15 Şubat sonrası faturası kesilen vatandaşların hak ettiği destek miktarı kadar PTT'ye ödeme yapacak. Faturası kesilen vatandaş PTT'ye faturasını götürdüğünde destek miktarı faturadan düşülüp kalan miktar tahsil edilecek.

BARIŞ ŞİMŞEK

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