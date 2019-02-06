Dolar endeksi yaklaşık iki haftanın zirvesi olan 96.135'i gördükten sonra hafif değişim göstererek 96.072'de bulunuyor. Dün yüzde 0,38 azalışla 5,1973'ten kapanan dolar/TL bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,2070 seviyesinde işlem görüyor. Peki, bugün dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 6 Şubat güncel döviz kuru...

DOLAR VE EURO NE KADAR?

İstanbul serbest piyasada dolar 5,2080 liradan, avro 5,9370 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 5,2060 liradan alınan dolar, 5,2080 liradan satılıyor. 5,9350 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,9370 lira olarak belirlendi.