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  • 06.02.2019 09:38
  • Son Güncelleme: 06.02.2019 09:38

bugün ne kadar oldu? 6 Şubat Çarşamba dolar ve kaç TL? Güncel ...

, Trump'ın Birliğin Durumu konuşmasına hafif tepki vererek başlıca para birimleri karşısında yatay seyrediyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,2080 lira, nun satış fiyatı ise 5,9570 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro bugün ne kadar oldu? İşte 6 Şubat güncel ...

Dolar bugün ne kadar oldu? 6 Şubat dolar ve euro kaç TL? Güncel döviz kuru...

Dolar endeksi yaklaşık iki haftanın zirvesi olan 96.135'i gördükten sonra hafif değişim göstererek 96.072'de bulunuyor. Dün yüzde 0,38 azalışla 5,1973'ten kapanan dolar/TL bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,2070 seviyesinde işlem görüyor. Peki, bugün dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 6 Şubat güncel döviz kuru...

DOLAR VE EURO NE KADAR?

İstanbul serbest piyasada dolar 5,2080 liradan, avro 5,9370 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 5,2060 liradan alınan dolar, 5,2080 liradan satılıyor. 5,9350 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,9370 lira olarak belirlendi.

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