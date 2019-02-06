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16 bin sağlık personeli alınacak

16 bin sağlık personeli alınacak
Sağlık Bakanlığı tarafından bu yıl içinde çeşitli birimlerde edilmesi planlanan sözleşmeli sağlık personeli atama kararı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile 'de yayınlandı. Karara göre; Bakanlık; doktor, diyetisyen, ebe, hemşire, psikolog, diş hekimi ve sağlık memurları olmak üzere acil sağlık hizmetleri, laboratuvarlar, yataklı servisler ve ruh sağlığı merkezlerinde istihdam etmek için toplam 16 bin sağlık çalışanı alacak. , en fazla istihdamı hekim ve ebe kontenjanından yapacak.

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