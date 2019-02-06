Sağlık Bakanlığı tarafından bu yıl içinde çeşitli birimlerde istihdam edilmesi planlanan sözleşmeli sağlık personeli atama kararı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayınlandı. Karara göre; Bakanlık; doktor, diyetisyen, ebe, hemşire, psikolog, diş hekimi ve sağlık memurları olmak üzere acil sağlık hizmetleri, laboratuvarlar, yataklı servisler ve ruh sağlığı merkezlerinde istihdam etmek için toplam 16 bin sağlık çalışanı alacak. Sağlık Bakanlığı, en fazla istihdamı hekim ve ebe kontenjanından yapacak.
- Ekonomi
- 06.02.2019
- Gazete
16 bin sağlık personeli alınacak
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