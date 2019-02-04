Ocak ayı enflasyonu bir önceki aya göre yüzde 1,06, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,06 arttı. TÜFE'de yıllık yüzde 20,35 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,16 artış gerçekleşti.



Tüketici Fiyat Endeksi'nde gıda fiyatlarının yarattığı yukarı yönlü baskı nedeniyle yüzde 0.8 ila yüzde 1 arasında artış öngörülüyordu. 2018 yılının aralık ayında enflasyon aylık 0.4 azalırken yıllık TÜFE yüzde 20.30, ÜFE ise yüzde 33.64 seviyesinde gerçekleşmişti.



TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) AYLIK YÜZDE 1,06 ARTTI

TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,06, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,06, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,35 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,16 artış gerçekleşti.



AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ YÜZDE 6,43 İLE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER GRUBUNDA OLDU

Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Ocak ayında endekste yer alan gruplardan, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 3,62, sağlıkta yüzde 3,56, eğlence ve kültürde yüzde 3,18 ve lokanta ve otellerde yüzde 1,07 artış gerçekleşti.



Özellikle taze meyve ve sebze fiyatlarına gelen zamlar, rakamların yükselmesine neden oldu. Sebze-meyve fiyatlarındaki artış yıllık yüzde 30'u buldu.

TÜİK ZAM ORANLARINI AÇIKLADI

TÜİK en çok fiyatı artan ürünleri sıraladı. Buna göre; çarliston biber yüzde 87, patlıcan yüzde 81, ıspnak yüzde 68, sivri biber yüzde 64, taze fasulye yüzde 53, salatalık yüzde 44, domates yüzde 39, havuç yüzde 36, kabak yüzde 28 oranında artış gösterdi.







İLK 10 SIRADA GIDA FİYATLARI VAR

Bu ürünlere gelen zamlar, üreticiyi de tüketiciyi de olumsuz etkiliyor. Aracılar ise istedikleri fiyatı belirleyip kazançlı çıkıyor. Zam sıralamasında genel bazda, ilk 10 sırada gıda fiyatları yer alıyor.

AYLIK EN FAZLA DÜŞÜŞ GÖSTEREN GRUP YÜZDE 7,95 İLE GİYİM VE AYAKKABI OLDU

Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Ocak ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise yüzde 3,10 ile konut oldu.

YILLIK EN FAZLA ARTIŞ YÜZDE 30,97 İLE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler yüzde 29,63, ev eşyası yüzde 29,07, eğlence ve kültür yüzde 23,15 ve lokanta ve oteller yüzde 19,89 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) AYLIK YÜZDE 0,18 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 0,18, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,55 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,21 artış gerçekleşti.

Ocak 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 21 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 267 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 130 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

TCMB TAHMİNLERİNİ AŞAĞIYA ÇEKMİŞTİ

TCMB, 30 Ocak'ta yılın ilk enflasyon raporunu açıkladı. Banka 2019 ve 2010 yılı enflasyon tahminlerini düşürdü. TCMB Başkanı Murat Çetinkaya 2019 yıl sonu enflasyon öngörüsünü yüzde 15.2'den yüzde 14.6'ya, 2020 yıl enflasyon öngörüsünü yüzde 9.3'ten yüzde 8.2'ye indirdiklerini söyledi. Çetinkaya, petrol fiyatının aşağı yönlü güncellemede etkili olduğunu vurguladı.



"FİYATLAR ARACILARDAN KAYNAKLANIYOR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam TRT canlı yayınında bu konuyla ilişkili açıklamalar yaptı. Hazırlıkları yapılan yeni hal yasasıyla birçok sorunun önüne geçileceğini açıklayan Erdoğan, "Üretici ile tüketici arasındaki istasyonlar maliyeti artırıyor. Fiyatlar aracılardan kaynaklanıyor. Bu işi böyle götürmek mümkün değil. Çarşı, pazarda 'Markette fiyat böyle oldu, benim fiyatım da böyle olsun.' diyerek onlar da vatandaşımızı sömürmemeli." ifadelerini kullandı.