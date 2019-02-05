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Ocak'ta ihracat rekoru
Geçen yıl 168.1 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığı ta, 2019 yılına da hızlı girildi. İhracat 'ta özel ticaret sistemine (ÖTS) göre yüzde 5.93 artarak 13 milyar 171 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu rakamla, şu ana kadar gerçekleştirilen en yüksek Ocak ayı ihracatına imza atıldı.

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