Ocak'ta ihracat rekoru

Geçen yıl 168.1 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığı ihracatta, 2019 yılına da hızlı girildi. İhracat Ocak'ta özel ticaret sistemine (ÖTS) göre yüzde 5.93 artarak 13 milyar 171 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu rakamla, şu ana kadar gerçekleştirilen en yüksek Ocak ayı ihracatına imza atıldı.
- Ekonomi
- 05.02.2019
- Gazete
- Topladıkları paralarla bakın ne yapmışlar!
- Bankada parası olanlara iyi haber!
- İŞKUR KPSS şartsız personel alıyor! İşte şartlar
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.