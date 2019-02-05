Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 05.02.2019 18:06
  • Son Güncelleme: 05.02.2019 18:10

günü nasıl kapattı? Gram, çeyrek ve tam altın fiyatları bugün ne kadar? 5 Şubat güncel rakamlar

günün son işlem saatlerinde merak konusu oldu. En çok tercih edilen yatırım araçlarının başında gelen gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? Yatay seyrinde ilerleyen altının gram fiyatı, dünkü kapanışa göre yüzde 0,22 azalışla işlem gördü. İşte 5 Şubat güncel gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları...

Altın fiyatları günü nasıl kapattı?

Altın fiyatları ne kadar? Altın piyasasında, en düşük 219 bin 100 lirayı, en yüksek 220 bin 780 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,45 azalışla 219 bin 500 liradan tamamladı. Peki, gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı ve tam altın fiyatı bugün ne kadar oldu? İşte 5 Şubat güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 359,00 lira, Cumhuriyet altını 1.471,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,22 azalışla 220,20 liradan işlem gördü.

GRAM ALTIN FİYATI
219,91
220,05

ÇEYREK ALTIN FİYATI
351,85
359,79

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriAltın fiyatları günü nasıl kapattı? Gram, çeyrek ve tam altın fiyatları bugün ne kadar? 5 Şubat güncel rakamlar
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar