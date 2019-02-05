Altın fiyatları ne kadar? Altın piyasasında, en düşük 219 bin 100 lirayı, en yüksek 220 bin 780 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,45 azalışla 219 bin 500 liradan tamamladı. Peki, gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı ve tam altın fiyatı bugün ne kadar oldu? İşte 5 Şubat güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 359,00 lira, Cumhuriyet altını 1.471,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,22 azalışla 220,20 liradan işlem gördü.

GRAM ALTIN FİYATI

219,91

220,05

ÇEYREK ALTIN FİYATI

351,85

359,79