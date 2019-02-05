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  • 05.02.2019 14:38
  • Son Güncelleme: 05.02.2019 14:38

Başkan Erdoğan açıkladı! hisseleri çakıldı

Cumhurbaşkanı 'ın 'nın Hazine'ye devredileceğini açıklaması sonrası bankanın hisselerinde yüzde 5'e yakın düşüş meydana geldi.

Başkan Erdoğan açıkladı! İş Bankası hisseleri çakıldı

Cumhurbaşkanı 'ın partisinin grup toplantısında 'nın Hazine'nin malı olacağını açıklamasının ardından dev bankanın hisseleri düştü.

YÜZDE 5'E YAKIN DÜŞTÜ
Erdoğan'ın İş Bankası açıklaması öncesi yüzde 2'nin üzerinde artışla 5,87 seviyesinden işlem gören banka hisseleri açıklama sonrası yüzde 5'e yakın düşüşle 5,50 civarında yer alıyor.

Erdoğan İş Bankası ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

" Gazi Mustafa Kemal'in İş Bankası'nı 'ye değil Hazine'ye tahsisi vardır. Bu İş Bankası Hazine'nin malı olacaktır Allah'ın izniyle. Bu parlamento bu tarihi kararı da Allah'ın izniyle alacaktır. Milletin hazinesine İş Bankası oradaki hissesi ile yüzde 28 yine devredilecektir. Milletin malı."

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