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  • 05.02.2019 13:44
  • Son Güncelleme: 05.02.2019 13:44

2019 ne kadar oldu? Kim ne kadar alır? tablosu

2019 Ocak ayı itibarıyla zamlandı. Çalışanların çocuk sayısına ve medeni durumuna göre hesaplanan AGİ nasıl hesaplanır? 2019 yılı oldu? AGİ ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik. İşte 2019 AGİ tablosu...

Kim ne kadar AGİ alır?

2019 Ocak ayı itibari ile son halini aldı. Milyonlarca çalışan vatandaşın merak ettiği konulardan biri 'nin bu yıl ne kadar olduğu. Çalışanların medeni durumu ve çocuk sayısına göre hesaplanan AGİ, devletin çalışana ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere bakarak (eşi, çocukları…) ödediği vergi iadesidir. Peki, ? 2019 AGİ miktarı ne kadar?

AGİ 2019 NE KADAR OLDU?

yılı itibari ile en düşük tutarı 191,85 TL, en yüksek tutar 326,15 TL 'dir. AGİ tutarınızı öğrenmek için aşağıdaki listeye göz atabilirsiniz...

Bekar: 191.85 TL

Evli eşi çalışmayan: 230,22 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu: 259,00 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu: 287,75 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu: 326,15 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu: 326,15 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu: 326,15 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu: 220,63 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu: 249,41 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu: 287, 78 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu: 306, 96 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu: 326,15 TL

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ORANLARI

Çalışanın kendisi %50
Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş %10
1. çocuk %7,5
2. çocuk %7,5
3. çocuk %10
4. çocuk %5

ÇOCUKLU VE ÇALIŞAN İŞÇİLERE AGİ YANSIMASI

Çocuklar için uygulanan AGİ'den aynı anda hem anne, hem baba yararlanamıyor. Çocuklar kimin üzerinden sosyal güvenlik hizmeti alıyorsa, AGİ'den de o eş yararlanabiliyor.

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