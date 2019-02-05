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Bakan Albayrak'tan Ziraat sı'na tebrik

En değerli banka Ziraat
BRAND Finance'ın dünyanın en değerli 500 banka markası sıralamasında 79.8 milyar dolar değeriyle Çinli ICBC zirvedeki yerini korurken; listede 9 Türk bankası yer aldı. Ziraat Bankası geçen yıla göre yüzde 14 artan 1.6 milyar dolarlık marka değeriyle 'nin en değerli sı olarak küresel sıralamada 146'ncı sıraya yerleşti. Listede Garanti, İş Bankası, Akbank, Yapı Kredi, , VakıfBank, DenizBank ve TEB de yer aldı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2017 ve 2018'de marka değerini en fazla artıran Türk bankası olan Ziraat, aynı zamanda Türkiye'nin en değerli bankası oldu. Tebrik ediyorum" dedi. Albayrak ayrıca, "Milli ve Maden Politikası ile atılan adımlar meyvelerini veriyor. Yerli kaynaklardan enerji üretimi rekor kırarken, cari açığımızın düşmesine büyük katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

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