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  • 05.02.2019 12:04
  • Son Güncelleme: 05.02.2019 12:11

2019 yılında ne kadar?

İşsiz kalanlar için önemli bir gelir kaynağı olan , 2019 yılında artış gösterdi. Asgari ücrete yapılan zamla birlikte 2019 yılı işsizlik maaşı ne kadar oldu? ve hesaplanır? Soruları da gündemde sıkça araştırılmaya başlandı.



İşten çıkarılanlar için büyük bir teselli kaynağı olan işsizlik maaşı, yeni bir iş bulana kadar kişiler için iyi bir gelir oluyor. 2019 işsizlik maaşından yararlanabilmek için bazı şartların geçerli olması gerekiyor. İşte tüm detaylar…

İşsizlik maaşı için gerekli şartları taşıyanlar İŞKUR'a başvuru yapabilir. Yeni bir işe başlandığında alınan işsizlik maaşının kesileceği unutulmamalıdır.

İŞSİZLİK MAAŞI NASIL ALINIR?

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