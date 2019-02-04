Bugünkü
Takvim

10 işçi için ayda bin 500 TL

10 işçi için ayda bin 500 TL destek
Başkan 'ın onayladığı 12 ay boyunca verilecek desteği işverenlerin yüzünü güldürdü. Toplam işçi sayısı 500'ün altında olan işyerleri için 150 liraya çıkarken, bu yıl 10 işçi için aylık bin 500 lira asgari ücret desteği verilecek. Ortalama sigortalı sayısı 500'ün altında olan işyerleri için günlük 5 lira, 500 ve üzerinde olan işyerleri için günlük 3,36 lira sağlanacak. Prim borcunu yapılandıranlar da destekten yararlanabilecek. Destekten yararlanacak işletmelerin işçi sayısının, geçen yıl aylık bazdaki en düşük işçi sayısının altına düşmemesi zorunluluğu da bulunuyor.

HAZAL ATEŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri10 işçi için ayda bin 500 TL destek
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri