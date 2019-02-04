10 işçi için ayda bin 500 TL destek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı 12 ay boyunca verilecek asgari ücret desteği işverenlerin yüzünü güldürdü. Toplam işçi sayısı 500'ün altında olan işyerleri için 150 liraya çıkarken, bu yıl 10 işçi için aylık bin 500 lira asgari ücret desteği verilecek. Ortalama sigortalı sayısı 500'ün altında olan işyerleri için günlük 5 lira, 500 ve üzerinde olan işyerleri için günlük 3,36 lira destek sağlanacak. Prim borcunu yapılandıranlar da destekten yararlanabilecek. Destekten yararlanacak işletmelerin işçi sayısının, geçen yıl aylık bazdaki en düşük işçi sayısının altına düşmemesi zorunluluğu da bulunuyor.
HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ
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