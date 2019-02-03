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Yabancılar akın akın kaymaya geliyor

Yabancılar akın akın kaymaya geliyor
Yaşanan iki yıllık zorlu süreçten ders çıkaran ve hem pazarı çeşitlendirmeye hem de i 12 aya yaymaya çalışan sektör oyuncuları emeklerinin meyvesini toplamaya başladı. 'yi daha çok yaz turizmi destinasyonu olarak konumlandıran yabancı in yönü kış turizmine de çevrildi. Son üç yıldır Polonya, Ukrayna ve Rusya'daki fuarlarda tanıtım yapan Erciyes A.Ş., bu üç ülkeden direkt Kayseri'ye charter seferleri başlattı. Sunekspress ve Corendon Havayolları ile de işbirliği yapan Erciyes A.Ş., , gibi ülkelerden de direkt Kayseri'ye turist getiriyor.

HAFTADA 1.000 YABANCI
Bu yıl her hafta ortalama 1.000 yabancı turist ağırladıklarını aktaran Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cahid Murat Cıngı, kış turizminde yabancıların kişi başı ortalama 1.200 dolar harcama yaptığını anlattı.

BETÜL ALAKENT

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