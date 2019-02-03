Otomotiv sanayisine AR-GE desteği

TÜBİTAK otomobil sanayisinin ihtiyaç duyduğu sürüş destek sistemlerindeki insan-makine etkileşimini artırmak için proje geliştiricilere destek verecek. Araç kullanırken dikkat dağınıklığına yol açmayacak insan-makine etkileşimli sistemler geliştirilecek. Proje geliştiricilere 4 milyon liraya kadar destek sağlanacak. Otomotiv sanayinin geliştirilmesi amacıyla destekleri devam ettiren TÜBİ- TAK, şimdi ise özellikle acemi şoförlerin rahat edecekleri sistemlerin geliştirilmesi için destek verecek.
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