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Otomotiv sanayisine AR-GE desteği
TÜBİTAK otomobil sanayisinin ihtiyaç duyduğu sürüş destek sistemlerindeki insan-makine etkileşimini artırmak için proje geliştiricilere destek verecek. Araç kullanırken dikkat dağınıklığına yol açmayacak insan-makine etkileşimli sistemler geliştirilecek. Proje geliştiricilere 4 milyon liraya kadar destek sağlanacak. sanayinin geliştirilmesi amacıyla destekleri devam ettiren TÜBİ- TAK, şimdi ise özellikle acemi şoförlerin rahat edecekleri sistemlerin geliştirilmesi için destek verecek.

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