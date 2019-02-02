Nüfusumuz 82 milyonu geçti

Türkiye'nin nüfusu, 2018'de bir önceki yıla göre 1 milyon 193 bin 357 kişi artarak 82 milyon 3 bin 882 kişi oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 'Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2018 Sonuçları'nı açıkladı. Buna göre; erkek nüfusun oranı yüzde 50.2 (41 milyon 139 bin 980 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49.8 (40 milyon 863 bin 902 kişi) oldu. Yıllık nüfus artış hızı, 2017'de binde 12.4 iken, 2018'de binde 14.7'ye çıktı. Türkiye nüfusunun yüzde 18.4'ünün ikamet ettiği İstanbul, 15 milyon 67 bin 724 kişiyle en çok nüfusa sahip il oldu. Bayburt ise 82 bin 274 kişiyle en az nüfusa sahip il olarak belirlendi. Türkiye'de 2017 yılında 31.7 olan ortanca yaş, geçen yıl 32'ye yükseldi. Kilometrekareye düşen kişi sayısı ise 107 oldu.
- Ekonomi
- 02.02.2019
- Gazete
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