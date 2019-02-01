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  • 01.02.2019 18:07
  • Son Güncelleme: 01.02.2019 18:29

Bakan açıkladı! Turizm fonu den sonra yasalaşacak

A Para'da 'in konuğu olan Kültür ve , turizmdeki gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ersoy, "Turizm Fonu'nun den sonra yasalaşacağını düşünüyorum" dedi.

Bakan açıkladı! Turizm fonu seçimden sonra yasalaşacak

Kültür ve , A Para'da 'in konuğu oldu. Turizmdeki gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, geçtiğimiz günlerde kurulacağı açıklanan Turizm Fonu hakkında önemli detaylar paylaştı.

Ersoy, "Turizm Fonu'nun den sonra yasalaşacağını düşünüyorum" dedi.

ŞİKAYETLER SON BULDU
Sinema yasasına ilişkin de konuşan Ersoy, yasa ile promosyon şikayetleri son buldu ifadelerini kullandı.

Ersoy ayrıca yeni dönemde sinema destekleri daha da artacağını söyledi.

DİZİ ÇEKİM KOORDİNASYONU KURULACAK
Türk dizilerinin 'nin tanıtımına önemli katkıda bulunduğunu belirten Ersoy, dizi çekimleri için yoğun talep gören yerlerde dizi çekim koordinasyonu kurulacağını açıkladı.

Bunun yanında Ersoy, Filming Turkey Portalı'nın haziran ayında devreye alınacağını belirtti.

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