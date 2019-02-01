Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, A Para'da Özlem Doğaner'in konuğu oldu. Turizmdeki gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, geçtiğimiz günlerde kurulacağı açıklanan Turizm Fonu hakkında önemli detaylar paylaştı.

Ersoy, "Turizm Fonu'nun seçimden sonra yasalaşacağını düşünüyorum" dedi.

ŞİKAYETLER SON BULDU

Sinema yasasına ilişkin de konuşan Ersoy, yasa ile promosyon şikayetleri son buldu ifadelerini kullandı.

Ersoy ayrıca yeni dönemde sinema destekleri daha da artacağını söyledi.

DİZİ ÇEKİM KOORDİNASYONU KURULACAK

Türk dizilerinin Türkiye'nin tanıtımına önemli katkıda bulunduğunu belirten Ersoy, dizi çekimleri için yoğun talep gören yerlerde dizi çekim koordinasyonu kurulacağını açıkladı.

Bunun yanında Ersoy, Filming Turkey Portalı'nın haziran ayında devreye alınacağını belirtti.