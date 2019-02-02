Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 02.02.2019 09:25
  • Son Güncelleme: 02.02.2019 09:44

yükselişte! 2 Şubat gram altın, çeyrek altın ve tam

yükseliş trendini sürdürüyor. Türkiye'de yatırım araçları olarak kullanılan altının gram fiyatı, haftayı yüzde 0,14 artışla 221,20 liradan tamamladı. yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın ve tam oldu? İşte 2 Şubat ...

Altın fiyatları ne kadar? Altının kilogram fiyatı, dünkü kapanışta, önceki kapanışa göre yüzde 0,50 azalarak 220 bin 400 liraya geriledi. Yatırımcıların anlık fiyatlarını sürekli takip ettiği altın, düğünlerde de en çok kullanılan takılar arasında. Peki, bugün gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı ve tam altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 2 Şubat güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GRAM ALTIN FİYATI
221,33
221,48

ÇEYREK ALTIN FİYATI
354,13
362,12

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriAltın fiyatları yükselişte! 2 Şubat gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar? Canlı altın fiyatları
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar