Altın fiyatları ne kadar? Altının kilogram fiyatı, dünkü kapanışta, önceki kapanışa göre yüzde 0,50 azalarak 220 bin 400 liraya geriledi. Yatırımcıların anlık fiyatlarını sürekli takip ettiği altın, düğünlerde de en çok kullanılan takılar arasında. Peki, bugün gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı ve tam altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 2 Şubat güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GRAM ALTIN FİYATI

221,33

221,48

ÇEYREK ALTIN FİYATI

354,13

362,12