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Milli 'lar görevine hazır

Katar görevine hazır
Türkiye'de güvenlik güçlerinin muharebe sahasındaki en önemli yardımcılarından Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), ilk ihracat başarısı kapsamında 'da üstleneceği görevlere hazırlandı. Bayraktar TB2 'ları kullanacak Katar askeri personelin 'deki eğitimleri de sona erdi. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin dünyada kendi İHA'larını üreten ilk 6 ülkeden biri olduğunu belirterek, "Katarlı yetkililerin ABD, ve Avrupa ülkelerinin teknolojilerini inceledikten sonra tercihini ve güvenini Türkiye'den yana kullanması bizim için memnuniyet verici" dedi.

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