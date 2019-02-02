Dolar bugün ne kadar oldu? ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri sabit tutmasıyla dövizler, Çarşamba günkü kapanış düzeylerinin altına geriledi. Dünkü kapanışta, dolar en düşük 5.1595 lirayı ve en yüksek 5.2309 lirayı gördükten sonra 5.22– 5.23 lira aralığında, euro ise en düşük 5.9080 lirayı ve en yüksek 6.0042 lirayı gördükten sonra 6.0– 6.01 lira aralığında işlem gördü. Peki, bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 2 Şubat güncel döviz kuru...

DOLAR VE EURO NE KADAR?