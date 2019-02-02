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  • 02.02.2019 09:43
  • Son Güncelleme: 02.02.2019 09:55

düşüyor! Dolar haftayı nasıl kapattı? 2 Şubat Dolar ve ne kadar, kaç TL?

fiyatları değer kaybetmeye devam ediyor. Dolar bu hafta kapanışta TL karşısında yüzde 1,31, ise 0,37 değer kaybetti. Bu hafta ABD doları yüzde 1,31 azalarak 5,2130 liraya, avro da yüzde 0,37 değer kaybederek 5,9860 liraya düştü. Peki, bugün dolar ve İşte 2 Şubat güncel ...

Dolar haftayı nasıl kapattı?

Dolar bugün ne kadar oldu? ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri sabit tutmasıyla dövizler, Çarşamba günkü kapanış düzeylerinin altına geriledi. Dünkü kapanışta, dolar en düşük 5.1595 lirayı ve en yüksek 5.2309 lirayı gördükten sonra 5.22– 5.23 lira aralığında, euro ise en düşük 5.9080 lirayı ve en yüksek 6.0042 lirayı gördükten sonra 6.0– 6.01 lira aralığında işlem gördü. Peki, bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 2 Şubat güncel döviz kuru...

DOLAR VE EURO NE KADAR?

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