Asgari ücrete 14 milyarlık destek

Bu yıl asgari ücret desteği 12 ay boyunca verilecek. Aylık destek tutarı tutarı, işçi sayısı 500'ün altında olan işyerlerinde 150, 500'ün üzerinde olan işyerlerinde 100 lira olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından yürürlüğe giren asgari ücret desteği kapsamında işverenlere yaklaşık 14 milyar liralık destek sağlanacak. İşçi çıkartanlar ve borcu olanlar bu haktan yararlanamayacak.



Hazal ATEŞ