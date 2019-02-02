Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, üreticiden markete fiyat makasının açık olduğuna dikkat çekti. Bayraktar, "Tam mevsimi olmasına rağmen mandalina-portakal gibi kimi ürünlerde üreticiden markete fiyat farkı 5-6 kata ulaşmıştır. Ocak'ta üreticiden markete fiyat farkı mandalinada 5.8, portakalda 5.1, yeşil mercimek ve sütte 3.8, kuru kayısı ve kırmızı mercimekte 3.6 kata yükselmiştir. Üreticide 80 kuruş olan mandalina markette 4.61 liraya, 75 kuruş olan portakal markette 3.81 liraya satılmaktadır" dedi. Öte yandan market ile pazar arasında da fiyat uçurumu yaşanıyor. Bazı ürünler pazarda, bazı ürünler markette daha ucuz satılıyor.
BETÜL USTA
BETÜL USTA
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