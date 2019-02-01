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  • 01.02.2019 17:00
  • Son Güncelleme: 01.02.2019 17:06

... 'ndan hortum açıklaması: 30 milyon lira ödeme yapıldı

... açıkladı: Antalya'da hortum faciasıyla ilgili 30 milyon tazminat ödemesi yapıldı. Bin 380 hasar dosyası sonuçlandırıldı.

Tarım Bakanlığı'ndan hortum açıklaması: 30 milyon lira ödeme yapıldı

gelişmesine göre, açıkladı: Antalya'da hortum faciasıyla ilgili 30 milyon tazminat ödemesi yapıldı. Bin 380 hasar dosyası sonuçlandırıldı.

Antalya geçtiğimiz günlerde tarihinin en büyük hortum faciasını yaşadı. 13 yaşındaki bir kız çocuğu ile bir belediye işçisinin yaşamını yitirdiği faciada, sera ve tarım alanlarında milyonlarca liralık zarar meydana geldi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde annesiyle bulunduğu otomobilin sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar'ı da arama çalışmaları halen devam ediyor.

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