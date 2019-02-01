Son dakika gelişmesine göre, Tarım Bakanlığı açıkladı: Antalya'da hortum faciasıyla ilgili 30 milyon tazminat ödemesi yapıldı. Bin 380 hasar dosyası sonuçlandırıldı.

Antalya geçtiğimiz günlerde tarihinin en büyük hortum faciasını yaşadı. 13 yaşındaki bir kız çocuğu ile bir belediye işçisinin yaşamını yitirdiği faciada, sera ve tarım alanlarında milyonlarca liralık zarar meydana geldi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde annesiyle bulunduğu otomobilin sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar'ı da arama çalışmaları halen devam ediyor.