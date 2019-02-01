2019 yılı hedefi yüzde 25 büyüme

LITTLE Caesars, bu yıl hem şube sayısını hem de satışlarını yüzde 25 artırmak için kolları sıvadı. Little Caesars Türkiye Genel Müdürü Banu Arıduru, 65'i İstanbul olmak üzere; Ankara, Mersin, Bursa, Çanakkale, Eskişehir, İskenderun, Kocaeli (İzmit), Sakarya, Tekirdağ, Balıkesir ve Zonguldak'ta toplam 90 şube ile hizmet veren markanın 2019'da da satış anlamında yüzde 25 büyüme hedefi olduğunu söyledi.
- Ekonomi
- 01.02.2019
- Gazete
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