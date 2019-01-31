Yumurta pazarda 45 markette 90 kuruş

Yumurta pazarda 45-60 kuruşa satılırken, marketlerde ise 70 kuruş ile 1 lira arasında satılıyor. Kütahya'nın Emet ilçesinde 30 yıldır yumurta satarak geçimini sağlayan Şaban Beydemir, marketlerde 90 kuruş olan yumurtayı pazarda 45 kuruşa sattığını belirterek, "İlk defa pazar ile market arasında yarı yarıya fark gördüm. Bu durumu hayretle seyrediyoruz" dedi.
- Ekonomi
- 31.01.2019
- Gazete
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