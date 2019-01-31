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  • 31.01.2019 08:33
  • Son Güncelleme: 31.01.2019 08:49

Bakan Albayrak müjdeyi verdi! Kredi piyasasında devrim

Ekonomi yönetimi kredi piyasalarında devrim yaratacak düzenlemeleri görüştü. kurulacak, Şirketi faaliyete geçecek, ortak ATM yaygınlaşacak



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın başkanlığında Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) üçüncü kez toplandı. Toplantıda sermaye piyasalarının derinleştirilmesi, yeni ürünler çıkarılması, menkul kıymetleştirmenin kurumsallaşması ve kredi veren kuruluşların uzun vadeli finansmana erişimi için önem taşıyan 'İpotek Finansman Kuruluşu' kurulması süreciyle ilgili çalışmalar masaya yatırıldı.

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