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  • 30.01.2019 22:26
  • Son Güncelleme: 30.01.2019 22:28

Bolton'dan skandal 'Maduro' açıklaması

Bolton, "Bankacılara, borsacılara, tüccarlara, aracılara ve diğer işletmelere tavsiyem: Maduro mafyası tarafından halkından çalınan altın, ve diğer ürünlerle iş yapmayın." dedi

Bolton'dan skandal 'Maduro' açıklaması

John Bolton, Devlet Başkanı ile iş yapılmaması çağrısında bulundu. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Twitter'dan Venezuela ile ilgili paylaşımda bulundu.

Bolton, açıklamasında, "Bankacılara, borsacılara, tüccarlara, aracılara ve diğer işletmelere tavsiyem: Maduro mafyası tarafından Venezuela halkından çalınan altın, ve diğer ürünlerle iş yapmayın. Biz (bu süreçle ilgili) gerekli adımları atmayı sürdürmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Bolton'ın açıklamasının, Venezuela devlet petrol şirketi 'ya tarafından yaptırım getirilmesinden bir gün sonra gelmesi dikkat çekti.

Bolton, Twitter'da ayrıca, "PDVSA'ya getirilen yaptırımlarla ABD, Nikaragua'nın PDVSA ile ortak girişimi ve Daniel Ortega'nın yozlaşmış rejiminin kirli fonu olan ALBANISA'ya da yaptırım getirdi." değerlendirmesini yaptı.

Daha önce de Venezuela hakkında birçok kez açıklama yapan Bolton, ABD olarak artık Maduro yönetimini tanımadıklarını ve onun yerine muhalif lider 'yu ülkenin geçici devlet başkanı olarak kabul ettiklerini dile getirmişti.

VENEZUELA'DA YAŞANANLAR
Venezuela'da muhalefet ve iktidar yanlılarının 23 Ocak Çarşamba günü düzenlediği mitingler, ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere , , , Peru, Ekvador, Paraguay, , Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkinin süreceğini duyurmuştu.

ABD son olarak Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'ya yaptırım kararı almış ve bu ülkenin ABD'deki finansal varlıklarının Guaido'ya devredildiğini açıklamıştı.

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