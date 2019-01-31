TÜİK açıkladı! 2018 yılında turizm gelirinde yüzde 12,3 artış TÜİK'e göre, Türkiye'nin turizm geliri, 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 12,3 artarak 29,5 milyar dolar oldu. TÜİK: İhracat, 2018'de 2017'ye göre yüzde 7 artarak 168 milyar 23 milyon dolar, ithalat yüzde 4,6 azalarak 223 milyar 39 milyon dolar oldu.

Haberler Ekonomi Haberleri TÜİK açıkladı! 2018 yılında turizm gelirinde yüzde 12,3 artış