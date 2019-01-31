Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) 1. taksit ödemesi için son aşama. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından gerçekleştirilen MTV ödemeleri yılda iki taksit şeklinde ödeniyor. Yılın ilk taksit ödemeleri bugün sona erecek. Peki, hangi araç sahibi ne kadar ödeme yapacak? MTV 1. taksit ödemeleri nereden, nasıl yapılır? İşte MTV borç sorgulama ve ödeme işlemleri...

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MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?