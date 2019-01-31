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  • 31.01.2019 11:44
  • Son Güncelleme: 31.01.2019 11:57

ödeme son gün! ve ödeme işlemleri nasıl yapılır? 1. taksit ödemesi

1. taksit ödemeleri için bugün son gün. Gecikme faizi ödemek istemeyen araç sahiplerinin bugün mesai bitimine kadar ilk taksit ödemelerini yapmaları gerekiyor. Peki, ve ödeme işlemleri nasıl yapılır? MTV 1. taksit ödemeleri nereden yapılıyor? İşte ayrıntılar...

Araç sahipleri dikkat! Bugün son...

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) 1. taksit ödemesi için son aşama. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından gerçekleştirilen MTV ödemeleri yılda iki taksit şeklinde ödeniyor. Yılın ilk taksit ödemeleri bugün sona erecek. Peki, hangi araç sahibi ne kadar ödeme yapacak? MTV 1. taksit ödemeleri nereden, nasıl yapılır? İşte MTV borç sorgulama ve ödeme işlemleri...

MTV BORÇ SORGULAMA VE ÖDEME İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYIN

MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

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