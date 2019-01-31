Dolar, Fed'in dün akşam açıkladığı faiz kararında para politikasını gevşetmeye yönelik yaklaşım benimsemesinin ardından başlıca para birimleri karşısında değer kaybetti. Fed'in yaklaşımında bu değişiklik piyasa genelinde risk iştahını artırdı ve Avustralya doları ve euro gibi para birimlerini destekledi. Dolar endeksi dün yüzde 0.43 geriledikten sonra yüzde 0.1 düşüşle üç haftanın dip seviyesi olan 95.26'da bulunuyor. Peki, bugün dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 31 Ocak güncel döviz kuru...

DOLAR VE EURO NE KADAR?

İstanbul serbest piyasada dolar 5,2280 liradan, avro 6,0250 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 5,2260 liradan alınan dolar, 5,2280 liradan satılıyor. 6,0230 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,0250 lira olarak belirlendi.

KÜRESEL PİYASALAR FED SONRASI POZİTİF SEYREDİYOR

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) beklentileri de aşan "güvercin" tavrının ardından pozitif bir seyir izliyor.

Fed, dünkü toplantısında, beklentiler doğrultusunda politika faizini yüzde 2,25-2,50 aralığında sabit tutarken, karar metninde, politika faizini sabit tutma kararının oy birliği ile alındığı ve bankanın faiz artırımlarında "sabırlı" olacağı kaydedildi.