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  • 31.01.2019 17:28
  • Son Güncelleme: 31.01.2019 17:29

! da hızlı düşüş! Dolar 5.16'ya kadar indi! oldu?

haberi... Güne 5,22 kuruş civarında başlayan piyasaların kapanış saatlerine doğru düşüşünü hızlandırdı ve 5.16'yı gördü. Euro ise 6 liranın altında el değiştiriyor. FED'in faizi sabit bırakmasıyla dolar ve euro değer kaybetti.

FED'in faiz kararıyla TL karşısında düşüş eğilimine giren , 5,16 seviyelerine indi.

Dün akşam FED'in faiz oranlarında değişikliğe gitmemesini duyurmasıyla güne düşüş trendiyle 5,22 seviyelerinde başlayan dolar, TL karşısında azalışını sürdürüyor. Parite yüzde 1'e yaklaşan düşüşle 5,20'nin altına geriledi. Kur şu sıralarda 5,17 düzeyinde bulunuyor.

Euroda da dolardaki azalışa paralel şekilde bir düşüş söz konusu. Güne 6,08'lerde başlayan euro 5,95 düzeyine kadar geriledi. Euro/TL şu sıralarda 5,95 seviyesinden işlem görüyor.

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