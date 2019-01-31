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  • 31.01.2019 17:43

ipucu sorusu: ile 'ni bağlayan boğazın adı nedir? 31 Ocak

ile 'ni bağlayan boğaz, ipucu sorusunda yer aldı. Hadi'nin yaptığı açıklamada, 20.30 yarışması için ipucu sorusu Rusya ve Avrupa'nın en büyük köprülerinden biri olan 'nün bulunduğu yerden geliyor. Peki, Karadeniz ile Azak Denizi'ni bağlayan boğazın adı nedir? İşte 31 Ocak sorusu...

Karadeniz ile Azak Denizi'ni bağlayan boğazın adı nedir?

Hadi ipucu sorusu yayınlandı. Canlı bilgi yarışması Hadi bugün 20.30'da başlayacak. Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Bugünkü ipucumuz, Rusya ve Avrupa'nın en büyük köprülerinden biri olan Kırım Köprüsü'nün bulunduğu yer ile alakalı. Karadeniz ile Azak Denizi'ni bağlayan boğazın adı nedir?" denildi. İşte 31 Ocak Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (31 OCAK 2019)

Soru: Karadeniz ile Azak Denizi'ni bağlayan boğazın adı nedir?

Cevap: KERÇ BOĞAZI

KERÇ BOĞAZI HAKKINDA

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