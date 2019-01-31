Hadi ipucu sorusu yayınlandı. Canlı bilgi yarışması Hadi bugün 20.30'da başlayacak. Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Bugünkü ipucumuz, Rusya ve Avrupa'nın en büyük köprülerinden biri olan Kırım Köprüsü'nün bulunduğu yer ile alakalı. Karadeniz ile Azak Denizi'ni bağlayan boğazın adı nedir?" denildi. İşte 31 Ocak Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (31 OCAK 2019)

Soru: Karadeniz ile Azak Denizi'ni bağlayan boğazın adı nedir?

Cevap: KERÇ BOĞAZI

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