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  • 31.01.2019 14:56

ne zaman? İşte işçi ikramiyeleri ile ilgili detaylar

Kamu işçileri bir süredir '?' sorusunun yanıtını bekliyordu. Bu merak işçi ikramiyeleri ödemeleri ile ilgili gelen haberle yanıt buldu. Cumhurbaşkanı kararına göre, İşçilerin 26 günlük ikramiyelerinin ilki bugün hesaplara yatırılıyor. Peki 2019 yılı işçi ikramiye ödeme tarihleri ne zaman? Kim ne kadar alacak? İşte Resmi gazetede yayınlanan o kararın ayrıntıları.

Kamu işçilerinin beklediği son dakika haberi geldi. 26 günlük ilave tediyenin (ikramiye) ödeme takvimi belli oldu. Cumhurbaşkanı kararına göre; ikramiyenin birinci yarısı bugün, diğer yarısı 31 Mayıs'ta ödenecek.

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