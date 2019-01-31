Gelir Vergisi Kanunu'nda önemli değişiklikler hayata geçti. İnternetten evde yaptıkları ürünleri satanlar, yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarının yıllık asgari ücretin brüt tutarını aşmaması koşuluyla vergiden istisna tutulacak. Bu yıl 30 bin 700 liraya kadar satışlar vergiden istisna olacak. 27 Mart 2018'den önce işten ayrılanlara karşılıklı sonlandırma sözleşmesi kapsamında yasal haklarına ek olarak ödenen tazminatlar, iş kaybı, iş sonu tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlardan yapılan gelir vergisi kesintisi iade edilecek. Bu yıl 12 ay asgari ücret desteği verilecek. Ortalama sigortalı sayısı 500'ün altında olan işyerleri için günlük 5, üstündekiler için 3.36 lira destek olacak.
- Ekonomi
- 31.01.2019
- Gazete
Milyonlara yeni fırsat
Tazminatta gelir vergisi kesintisi iade edilecek. 12 ay süreyle ayda 100-150 lira asgari ücret desteği verilecek. El işi ürünlerinin internet satışına vergi istisnası geldi.
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