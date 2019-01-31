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Milyonlara yeni fırsat

Tazminatta gelir vergisi kesintisi iade edilecek. 12 ay süreyle ayda 100-150 lira desteği verilecek. El işi ürünlerinin satışına vergi istisnası geldi.

Milyonlara yeni fırsat
Gelir Vergisi Kanunu'nda önemli değişiklikler hayata geçti. ten evde yaptıkları ürünleri satanlar, yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarının yıllık in brüt tutarını aşmaması koşuluyla vergiden istisna tutulacak. Bu yıl 30 bin 700 liraya kadar satışlar vergiden istisna olacak. 27 Mart 2018'den önce işten ayrılanlara karşılıklı sonlandırma sözleşmesi kapsamında yasal haklarına ek olarak ödenen tazminatlar, iş kaybı, iş sonu tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlardan yapılan gelir vergisi kesintisi iade edilecek. Bu yıl 12 ay asgari ücret desteği verilecek. Ortalama sigortalı sayısı 500'ün altında olan işyerleri için günlük 5, üstündekiler için 3.36 lira destek olacak.

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