Küçük işletmeye büyük destek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı 40 bin işletmeye 20 milyar liralık paketin ardından işletmelerin elini rahatlatacak bir hamle daha geldi. KOBİ'ler için kefalet limiti 12 milyon liradan 25 milyon liraya çıkarıldı. Her bir yararlanıcı için kefalet limitini Hazine ve Maliye Bakanlığı belirleyecek. Kredi garanti kurumlarına destekte Kredi Garanti Fonu'nun onay tarihindeki kur esas alınacak.
HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ
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