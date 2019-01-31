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Küçük işletmeye büyük destek

Küçük işletmeye büyük destek
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı 40 bin işletmeye 20 milyar liralık paketin ardından işletmelerin elini rahatlatacak bir hamle daha geldi. 'ler için kefalet limiti 12 milyon liradan 25 milyon liraya çıkarıldı. Her bir yararlanıcı için kefalet limitini Hazine ve belirleyecek. Kredi garanti kurumlarına destekte Kredi Garanti Fonu'nun onay tarihindeki kur esas alınacak.

HAZAL ATEŞ

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