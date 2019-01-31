İşçiye ikramiye müjdesi

Kamu işçilerinin beklediği haber geldi. 26 günlük ilave tediyenin (ikramiye) ödeme takvimi belli oldu. Cumhurbaşkanı kararına göre; ikramiyenin birinci yarısı bugün, diğer yarısı 31 Mayıs'ta ödenecek. Bu işçilerden maden işletmelerinde özellikle yeraltı işlerinde çalışanlara ayrıca ilave tediyenin tamamının ise 23 Aralık'ta yapılmasına karar verildi.
İşçilere her yıl 52 günlük ikramiye veriliyor. 26 günlük tutar yılın ilk yarısında ödenirken, yılın ikinci yarısında Cumhurbaşkanı kararıyla 26 günlük ödeme daha yapılıyor. İkramiye brüt ücretten hesaplanıyor ve bundan SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. Bu yıl asgari ücretle çalışan işçi 52 gün üzerinden net 3 bin 170 lira ikramiye alacak. Bunun da 13 günlük tutarı yani 792,57 lirası bugün yatırılacak.
İşçilere her yıl 52 günlük ikramiye veriliyor. 26 günlük tutar yılın ilk yarısında ödenirken, yılın ikinci yarısında Cumhurbaşkanı kararıyla 26 günlük ödeme daha yapılıyor. İkramiye brüt ücretten hesaplanıyor ve bundan SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. Bu yıl asgari ücretle çalışan işçi 52 gün üzerinden net 3 bin 170 lira ikramiye alacak. Bunun da 13 günlük tutarı yani 792,57 lirası bugün yatırılacak.
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