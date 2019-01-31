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İşçiye müjdesi | Hangi işçi ne kadar ikramiye alacak?

500 bin kamu işçisinin ilave tediye takvimi belli oldu. 26 günlük nin birinci yarısı bugün ödeniyor. Hesaplara en az 792,57 lira para yatırılacak...

İşçiye ikramiye müjdesi
Kamu işçilerinin beklediği haber geldi. 26 günlük ilave tediyenin () takvimi belli oldu. Cumhurbaşkanı kararına göre; ikramiyenin birinci yarısı bugün, diğer yarısı 31 Mayıs'ta ödenecek. Bu işçilerden maden işletmelerinde özellikle yeraltı işlerinde çalışanlara ayrıca ilave tediyenin tamamının ise 23 Aralık'ta yapılmasına karar verildi.




İşçilere her yıl 52 günlük ikramiye veriliyor. 26 günlük tutar yılın ilk yarısında ödenirken, yılın ikinci yarısında Cumhurbaşkanı kararıyla 26 günlük ödeme daha yapılıyor. İkramiye brüt ücretten hesaplanıyor ve bundan primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. Bu yıl asgari ücretle çalışan işçi 52 gün üzerinden net 3 bin 170 lira ikramiye alacak. Bunun da 13 günlük tutarı yani 792,57 lirası bugün yatırılacak.

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