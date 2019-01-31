Enflasyon tahmini % 14.6’ya geriledi

Petrol fiyatlarının aşağı yönlü güncellenmesi, dengelenme eğiliminin belirginleşmesi, ekonomik istikrarı destekleyen güven adımlarıyla birlikte Merkez Bankası, enflasyon tahminlerini düşürdü. Merkez Bankası, 2019 enflasyon öngörüsünü yüzde 15.2'den yüzde 14.6'ya indirdi. Son dönemde açıklanan verilerin ekonomideki dengeleme eğiliminin belirginleştiğini gösterdiğini belirten Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, turizm ve ihracattaki güçlü seyrin ekonomiye katkı sunacağını söyledi.
HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ
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