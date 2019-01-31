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tahmini % 14.6’ya geriledi

Enflasyon tahmini % 14.6’ya geriledi
Petrol fiyatlarının aşağı yönlü güncellenmesi, dengelenme eğiliminin belirginleşmesi, ekonomik istikrarı destekleyen güven adımlarıyla birlikte Merkez Bankası, tahminlerini düşürdü. Merkez , 2019 enflasyon öngörüsünü yüzde 15.2'den yüzde 14.6'ya indirdi. Son dönemde açıklanan verilerin ekonomideki dengeleme eğiliminin belirginleştiğini gösterdiğini belirten Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, turizm ve ihracattaki güçlü seyrin ekonomiye katkı sunacağını söyledi.

HAZAL ATEŞ

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