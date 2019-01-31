Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 31.01.2019 09:18
  • Son Güncelleme: 31.01.2019 09:45

son durum: 31 Ocak gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları ne kadar? Canlı rakamlar

sekiz ayın zirvesine yakın seyrediyor. Yatırımcıların gündeminde olan altının kilogram fiyatı, dün kapanışta yüzde 0,86 azalarak 222 bin 300 liraya geriledi. Düğünlerde en çok tercih edilen takılardan olan gram altın, dünkü kapanışta yüzde 0,17 azalışla 222,80 liradan işlem gördü. Gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 31 Ocak ...

Altın fiyatları doların gerilemesiyle dün gördüğü sekiz ayın zirvesine yakın seyrediyor ve ard arda dördüncü aylık kazanımını kaydetmeye hazırlanıyor. Spot altının ons fiyatı dün 1,323.34 dolar ile 11 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra bugün 1,319.72 dolar ile yatay seyrediyor. Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı ve tam altın fiyatı bugün ne kadar oldu? İşte 31 Ocak güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR

GRAM ALTIN FİYATI
222,35
222,49

ÇEYREK ALTIN FİYATI
355,75
363,78

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriAltın fiyatları son durum: 31 Ocak gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları ne kadar? Canlı rakamlar
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar