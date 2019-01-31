Altın fiyatları doların gerilemesiyle dün gördüğü sekiz ayın zirvesine yakın seyrediyor ve ard arda dördüncü aylık kazanımını kaydetmeye hazırlanıyor. Spot altının ons fiyatı dün 1,323.34 dolar ile 11 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra bugün 1,319.72 dolar ile yatay seyrediyor. Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı ve tam altın fiyatı bugün ne kadar oldu? İşte 31 Ocak güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR

GRAM ALTIN FİYATI

222,35

222,49

ÇEYREK ALTIN FİYATI

355,75

363,78