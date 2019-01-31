Akaryakıtta self-servis dönemi

AYTEMİZ Genel Müdürü Ahmet Eke, Türkiye'deki akaryakıt istasyonlarında 'self-servis' uygulamasına geçtiklerini belirterek, şöyle konuştu: "Self-servis hizmetini kullananlar, motorinin litresini 20, benzinin litresini ise 15 kuruş daha düşük fiyattan alabilecek. Bu, 50 litre hacmi olan depoda bir dolumda yaklaşık 10 liralık tasarruf anlamına geliyor" dedi.
- Ekonomi
- 31.01.2019
- Gazete
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