Bugünkü
Takvim

ta dönemi

Akaryakıtta self-servis dönemi
AYTEMİZ Genel Müdürü Ahmet Eke, 'deki istasyonlarında '' uygulamasına geçtiklerini belirterek, şöyle konuştu: "Self-servis hizmetini kullananlar, motorinin litresini 20, benzinin litresini ise 15 kuruş daha düşük fiyattan alabilecek. Bu, 50 litre hacmi olan depoda bir dolumda yaklaşık 10 liralık tasarruf anlamına geliyor" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriAkaryakıtta self-servis dönemi
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri