Kart yapılandırması doğru amaçlı

Yeni uçuş kartı Shop&Fly'ı tanıtan Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, Ziraat Bankası başta olmak üzere kamu bankalarının kredi kartı borçlarına ilişkin yaptıkları kampanyaların ekonomide dengelenme süreci için atılan bir adım olduğunu dile getirerek, "Ödeme zorluğu çektiği düşünülen kesim için bir fırsat, avantaj. O anlamda doğru bir amaç var. Ancak bunu bir kartta rekabet olarak görmüyoruz. Bu bir refinansman önerisi" diye konuştu.
- Ekonomi
- 30.01.2019
- Gazete
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