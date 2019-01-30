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Kart yapılandırması doğru amaçlı

Kart yapılandırması doğru amaçlı
Yeni uçuş kartı Shop&Fly'ı tanıtan Garanti sı Genel Müdürü Fuat Erbil, Ziraat Bankası başta olmak üzere kamu bankalarının borçlarına ilişkin yaptıkları kampanyaların ekonomide dengelenme süreci için atılan bir adım olduğunu dile getirerek, "Ödeme zorluğu çektiği düşünülen kesim için bir fırsat, avantaj. O anlamda doğru bir amaç var. Ancak bunu bir kartta rekabet olarak görmüyoruz. Bu bir refinansman önerisi" diye konuştu.

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