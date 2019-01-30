Uluslararası piyasalar ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısına kilitlenmiş durumdaydı. Dün başlayan toplantı bugün sona erdi ve Fed faiz kararını açıkladı.

FED'in bu akşam TSİ 22:00'da açıkladığı kararda faiz artırımı yapmadığını duyurdu.

FED İÇİN 2019 TAHMİNLERİ NELER?

Fed bu akşam ekonomistlerin beklediği yönde faiz artırmama kararı aldı. Fed için görüşler 2019 yılı için ise 3 faiz artışı yönünde.

DOLAR NE TEPKİ VERDİ?

Gün içerisinde en yüksek 5,3245 seviyesine kadar çıkan dolar, Merkez Bankası'nın enflasyon raporu toplantısındaki beklentiler üzerine düşüş trendine girerek 5,2620 seviyesine kadar gevşedi. Dolar Fed kararı öncesinde de 5,26 seviyesinde seyrediyordu.

2018'DE 4 FAİZ ARTIŞI YAŞANDI

Fed, Jerome Powell'ın göreve başlamasıyla 2018 yılı içinde 4 kez faiz artırımına gitmişti. 21 Mart'ta Powell'ın göreve gelmesiyle ilk faiz artışını gerçekleştiren Fed, ardından 13 Haziran'da bir sonrakini 26 Eylül'de ve son olarak 19 Aralık'ta 25'er baz puan artışlarla 1,25-1,50 baz puan faiz oranlarıyla başladığı yılı, 2,25-2,50 baz puanla tamamlamıştı.

TRUMP GÖREVE GELDİĞİNDEN BERİ 6 KEZ ARTIRILDI

Bugün gerçekleşen faiz artırım açıklamasıyla yıl içinde faizleri 4. kez artırmış olan Fed, ilk faiz artışını 21 Mart tarihinde Fed Başkanı Jerome Powell'ın ilk açıklamalarıyla yapmıştı. Bu açıklamada Fed politika faizini 25 baz puan artışla 1,50-1,75 aralığına yükselttiğini duyurmuştu.

Fed, 1 Ağustos'tan önceki para politikası toplantısını 13 Haziran tarihinde gerçekleştirmiş, 25 baz puanlık faiz artırımına giderek federal fonlama oranını yüzde 1.75 – 2.00 seviyesine yükseltmişti.

Birinci faiz artırımı ise 26 Eylül tarihinde 25 baz puan ile yapılmıştı. Böylelikle politika faizi yüzde 2.00-2.25 aralığına çıkarılmıştı. 2018 yılında böylelikle 16 Fed üyesinin 12'sinin beklediği gibi 4 faiz artırımı gerçekleşmiş oldu.

Fed 2015 Aralık'ta sıkılaştırma döngüsüne girmiş bu noktada önlemler almaya başlamıştı. Sıkılaştırma döngüsüne girdiğinden beri Fed, 9. kez faiz artırımı yapmış oldu. Aynı zamanda Fed ABD Başkanı Trump, Ocak 2017'de göreve geldiğinden beri 6 kez faiz artırdı.

Trump Fed'in tutumuyla ilgili yine Twitter adresinden uyarıda bulunmuş, "Fed'in çok güçlü dolar ve fillen sıfır enflasyona, dünyanın patlak verdiği bir ortama rağmen yeniden faiz artırmayı değerlendirmesi inanılmaz. Paris yanıyor, Çin aşağı yuvarlanıyor. Zafere kenetlenin" demişti.