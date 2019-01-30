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Akaryakıt fiyatlarında kuruşluk indirim

Akaryakıt fiyatlarında 15-17 kuruşluk indirim
Döviz kurunun geçen hafta 5.25 TL'ye ve brent petrolün varil fiyatının da 60'a kadar gerilemesi akaryakıt fiyatlarında indirim getirdi. in nda bugünden geçerli olmak üzere 15-17 kuruş arasında indirim yapıldı. Benzinin litre fiyatı 'da 6.05 TL'ye kadar gerileyerek, mazot fiyatlarıyla eşitlenmiş oldu. Bazı illerde ise benzin fiyatları, motorinden daha düşük hale geldi. Motorinde de, indirim bekleniyor.

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