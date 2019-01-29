Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, harp ve vazife malulüne ek ödemelerinin 1 Şubat 2019 tarihinde yapılacağını duyurdu. Bakan Selçuk, bu kapsamda 58 bin 593 kişiye toplam 164 milyon lira ödeme yapılacağını açıkladı. Hak sahiplerinin ek ödemelerini aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerinden alabileceğini belirten Bakan Selçuk, "Bizler daima birbirimize emanetiz. Yapılacak ek ödemelerin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.
- Ekonomi
- 29.01.2019
- Gazete
Vazife malulüne 2799 lira ödeme
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