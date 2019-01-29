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Vazife malulüne 2799 lira ödeme

Vazife malulüne 2799 lira ödeme
Aile, Çalışma ve Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, harp ve vazife malulüne ek ödemelerinin 1 Şubat 2019 tarihinde yapılacağını duyurdu. Bakan Selçuk, bu kapsamda 58 bin 593 kişiye toplam 164 milyon lira ödeme yapılacağını açıkladı. Hak sahiplerinin ek ödemelerini aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerinden alabileceğini belirten , "Bizler daima birbirimize emanetiz. Yapılacak ek ödemelerin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

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