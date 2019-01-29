İş arayan vatandaşların çalışma hayatından kopmalarını engellemek, işsizlere geçici gelir desteği sağlamak amacıyla düzenlenen Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında 2019 alımları başladı. Personel alımları için ilanlar yayımlandı. Hükümet, bugüne kadar 1 milyon 633 bin kişinin yararlandığı toplum yararına işlerin kapsamını genişletti. Şimdiye kadar yaklaşık 3 milyar liralık kaynak aktarılan toplum yararına çalıştırılan dezavantajlı kesimler özel sektöre de yönlendirilecek.