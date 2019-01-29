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Personel alımları için ilanlar yayımlandı! üzerinden 80 bin kişi alınacak

Toplum Yararına Çalışma Programı’nda personel alımları için ilana çıkıldı. İlk etapta üzerinden 80 bin kişi işe alınacak. de sağlanacak iş olanakları ile sayı 200 bine ulaşacak.

İş arayan vatandaşların çalışma hayatından kopmalarını engellemek, işsizlere geçici gelir desteği sağlamak amacıyla düzenlenen Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında 2019 alımları başladı. Personel alımları için ilanlar yayımlandı. Hükümet, bugüne kadar 1 milyon 633 bin kişinin yararlandığı toplum yararına işlerin kapsamını genişletti. Şimdiye kadar yaklaşık 3 milyar liralık kaynak aktarılan toplum yararına çalıştırılan dezavantajlı kesimler özel sektöre de yönlendirilecek.

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