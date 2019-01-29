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İmar Barışı’nda 2019 tarifesi
Uzatılan başvurularında 2019 tarifesi belli oldu. Buna göre arsa rayiç bedellerinde 2019 yılı dikkate alınacak. Emlak Danışmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi başvuru süresi 15/06/2019 tarihine kadar, yapı kayıt bedeli ödeme süresi ise 30/06/2019 tarihine kadar uzatılmıştı. başvuruları tekrar başladı" dedi.

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