Tezgahlarda hamsi şenliği

Avlanma sezonunun başından itibaren mezgit, sardalya ve barbunda yaşanan bereket son günlerde hamside de görülüyor. Edirne Balık Pazarı balıkçılarından Feridun Bistren, "Fiyatı sezon başında 20 liradan satılıyordu. Hafta sonu fiyatı 10 liraya düştü ancak haftaya 20 lirayla başladı tekrar" dedi. Balıkçı Hamza Köksoy da hamsi fiyatlarının dengesiz şekilde devam ettiğini söyleyerek, bu sezon hamsinin kilosunu 5, 10, 15 ve 20 liraya sattıklarını anlattı.
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- 29.01.2019
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