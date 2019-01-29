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Marka başvurusunda lideriyiz

Marka başvurusunda Avrupa lideriyiz
Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, 'nin 120 bini aşkın başvuruyla ''nın en fazla marka başvurusu yapılan ülkesi olma' unvanını geçen yıl da devam ettirdiğini belirterek, "Kurumumuz geçen yıl 81 bin 911'i yerli, 24 bin 85'i yabancı olmak üzere 105 bin 996 markayı tescilledi" dedi. , kuruma 2018'de 7 bin 349 yerli patent başvurusu yapıldığını ve 2 bin 844 patentin tescil edildiğini belirtti.

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