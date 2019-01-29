Hibrit müjdesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, banttan çıkarılan Toyota Corolla Hibrit'in tanıtımında milli otomobilin hibrit ve elektrikli olmasını istediklerini söyledi. Oktay, Toyota'nın Sakarya Arifiye Fabrikası'ndaki araç tanıtım programında, Corolla Hibrit modelinin banttan çıkışını yaptı. Hibrit araç üretimi yapan firmalara yüzde 50'yi aşan vergi indirimi getirdiklerini belirten Oktay, "Elektrik üretimi için yenilenebilir enerji kaynaklarına ciddi yatırımlar yapan ülkemiz otomobil sektörünü de göz ardı edemez. 2016 yılında üretime başlanan SUV modelinin ardından Corolla'nın hibrit modelinin ülkemizde üretilmesinden memnuniyet duymaktayız. Hibrit otomobillere çok ciddi vergi avantajları sağlamalıyız. Yüzde 50'ye varan tasarruf sağlayan araçlar için yüzde 50'yi aşan vergi indirimleri getirdik" diye konuştu.
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