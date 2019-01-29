Ekonomiye kefiliz

Dünyada ve özellikle son yıllarda ülkemizde finansal sigortaların önemi gittikçe artıyor. Başta KOBİ'ler olmak üzere firmaların faaliyetleri sırasında karşı karşıya kalabilecekleri risklere karşı koruma sağlayan Finansal Sigortalar başlığı altında ülkemizde düzenlenmiş üç sigorta türü bulunuyor: Bina Tamamlama Sigortası, Alacak Sigortası ve Kefalet Sigortası. Gelişmiş ülkelerde çok önemli konumda olan bu üç ürün, çıkarılan düzenlemelerle birlikte Türkiye'de de daha sık kullanılmaya başlanacak. Sigorta şirketlerinin teminat mektubu yerine geçen Kefalet Sigortası poliçesi kesebildiğini, bunun hem bankaları hem de KOBİ'leri çok rahatlatacağını vurgulayan Doğa Sigorta CEO'su Nihat Kırmızı, alacak sigortası ile de KOBİ'lerin ticari risklerinin azaldığı için ülke ekonomisinin canlanacağını belirtti.
'ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYDUK'
Kırmızı, Bina Tamamlama ve Kefalet Sigortaları'nın da hem enflasyonla mücadele hem de ekonomiyi canlandırma noktasında önemli olduğunu kaydetti. Bu sigorta ürünleri ile ekonomide para döngüsünün devam etmesine olumlu etkilerinin olacağını anlatan Kırmızı, "Yani Finansal Sigortalar, ekonomiye can vermekle birlikte Enflasyonla Topyekun Mücadele kampanyasına da destek sağlayacak. 'Sektör olarak ekonomiye adeta kefil oluyoruz' diyebilirim. Ekonomik dalgalanmanın yaşandığı bu günlerde sektör olarak taşın altına elimizi koyup, güven ortamı yaratıyoruz."
'ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYDUK'
Kırmızı, Bina Tamamlama ve Kefalet Sigortaları'nın da hem enflasyonla mücadele hem de ekonomiyi canlandırma noktasında önemli olduğunu kaydetti. Bu sigorta ürünleri ile ekonomide para döngüsünün devam etmesine olumlu etkilerinin olacağını anlatan Kırmızı, "Yani Finansal Sigortalar, ekonomiye can vermekle birlikte Enflasyonla Topyekun Mücadele kampanyasına da destek sağlayacak. 'Sektör olarak ekonomiye adeta kefil oluyoruz' diyebilirim. Ekonomik dalgalanmanın yaşandığı bu günlerde sektör olarak taşın altına elimizi koyup, güven ortamı yaratıyoruz."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.