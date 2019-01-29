Sigortacılar önümüzdeki 5 yılı planlayacak

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Can Akın Çağlar, 2018'in ikinci yarısından itibaren döviz kuru ve enflasyon oranındaki artış ile sektörün üzerinde oluşan baskıyı ve Yeni Ekonomik Plan ile ortaya çıkan 2019 fırsatlarını değerlendirdi. Sektörün büyümesinde yavaşlama olduğunun altını çizen, 2019'da ise büyüme trendinin tekrar yakalanacağını öne süren TSB Başkanı Çağlar, 7 Şubat'ta 5 Yıllık Strateji Çalıştayı düzenleyeceklerini söyledi.
Çağlar, "Çalıştay ile küresel gelişmeler ışığında sigorta ve emeklilik sektörlerinin stratejilerini belirleyeceğiz. Kamu kurumlarından, sigorta şirketlerinden ve dağıtım kanallarından temsilciler katılacak. Bu çalıştayda yurt dışından da konuklarımız olacak. Özellikle teknolojik gelişmeler, yapay zeka, blockchain, siber riskler ve sigortaları konusunda global anlamda isim yapmış ve bu konuların sigortacılık uygulamalarında uzman kişilerin sunum ve katkıları olacak. Tüm bu konuşmaların ışığında sektörümüzün CEO'larıyla oturup sektörümüzün yeni dönem stratejilerini belirlemek üzere bir beyin fırtınası yapacağız" dedi.
AVANTAJLAR BİLİNMİYOR
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) hakkında da Çağlar, BES'in yaygınlaşması için kamu otoritesine de sigorta şirketlerine de önemli görevler düştüğünü söyleyerek, şöyle devam etti: "Yaptığımız araştırmalara göre, BES'in tüm avantajları bilinmiyor. Otoritenin de sektörün de üzerine düşen en önemli görev BES'i tüm ayrıntılarıyla tanıtmak. Bunun için sürekli olarak iletişim gerekiyor. Kamuoyunda saygınlığı olan kişilerin konuyu sahiplenmesi ve tasarruf bilincini BES ile geliştirmeye yönelik söylemlerde bulunmalarını istiyoruz. Finansal okuryazarlığın geliştirilmesi, okullarda tasarruf ile ilgili müfredata ders konması, bu bilincin çocuk yaşta geliştirilmesi önemli. Mevcut yapıda da kalıcılık için bazı tedbirler almalıyız."
Çağlar, "Çalıştay ile küresel gelişmeler ışığında sigorta ve emeklilik sektörlerinin stratejilerini belirleyeceğiz. Kamu kurumlarından, sigorta şirketlerinden ve dağıtım kanallarından temsilciler katılacak. Bu çalıştayda yurt dışından da konuklarımız olacak. Özellikle teknolojik gelişmeler, yapay zeka, blockchain, siber riskler ve sigortaları konusunda global anlamda isim yapmış ve bu konuların sigortacılık uygulamalarında uzman kişilerin sunum ve katkıları olacak. Tüm bu konuşmaların ışığında sektörümüzün CEO'larıyla oturup sektörümüzün yeni dönem stratejilerini belirlemek üzere bir beyin fırtınası yapacağız" dedi.
AVANTAJLAR BİLİNMİYOR
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) hakkında da Çağlar, BES'in yaygınlaşması için kamu otoritesine de sigorta şirketlerine de önemli görevler düştüğünü söyleyerek, şöyle devam etti: "Yaptığımız araştırmalara göre, BES'in tüm avantajları bilinmiyor. Otoritenin de sektörün de üzerine düşen en önemli görev BES'i tüm ayrıntılarıyla tanıtmak. Bunun için sürekli olarak iletişim gerekiyor. Kamuoyunda saygınlığı olan kişilerin konuyu sahiplenmesi ve tasarruf bilincini BES ile geliştirmeye yönelik söylemlerde bulunmalarını istiyoruz. Finansal okuryazarlığın geliştirilmesi, okullarda tasarruf ile ilgili müfredata ders konması, bu bilincin çocuk yaşta geliştirilmesi önemli. Mevcut yapıda da kalıcılık için bazı tedbirler almalıyız."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.