Emekliye 270 TL ek zam

Tüm emekliler Ocak zammını cebine koydu. Maaşlarla her ay ödenen net aylığın yüzde 4-5'i oranındaki ek ödeme de yükseldi. Ayrıca ek ödeme oranının yüzde 8-9'a çıkarılması da gündemde. Türkiye Emekliler Derneği'nin gündeme taşıdığı talep hayata geçerse, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin ek ödeme tutarlarında 42 ile 270 lira arasında artış yaşanacak. Halen en düşük emekli aylığı net bin 71 lira 88 kuruş.
En düşük ek ödeme tutarı da 53,60 lira. Ek ödeme oranı yüzde 9 olursa tutar 42,87 lira artışla 96,47 liraya yükselecek. Halen en yüksek aylık ise 5 bin 390 lira. Bu kişinin ek ödemesi 215,63 lira. Ek ödeme yüzde 9'a çıkarılırsa en yüksek aylıktaki ek ödeme 269,53 lira artarak, 485,16 liraya ulaşacak.
En düşük ek ödeme tutarı da 53,60 lira. Ek ödeme oranı yüzde 9 olursa tutar 42,87 lira artışla 96,47 liraya yükselecek. Halen en yüksek aylık ise 5 bin 390 lira. Bu kişinin ek ödemesi 215,63 lira. Ek ödeme yüzde 9'a çıkarılırsa en yüksek aylıktaki ek ödeme 269,53 lira artarak, 485,16 liraya ulaşacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.