Çalışanlar dikkat! 1 hafta izin alarak 40 gün tatil yapabilirsiniz

Başta çocuklu aileler olmak üzere, 2019 yılı tatilci için büyük tatil hareketi yaşatacak. Resmi tatillerin yıl içinde 32 gün tatil yaptıracağı çalışanlar, bir hafta da resmi izinlerini kullanmalarıyla birlikte 2019'da 40 gün tatil yapabilecek. Ancak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile başlayan tatil sürecinin büyük bölümü, turist yoğunluğunun da üst seviyeye ulaşacağı yaz aylarına denk gelecek. Turizmciler bu nedenle 'yaz tatili bol olacak, blok tatiller erken açıklansın' uyarısında bulunuyor. Turizmciler, özellikle bayramları öncesindeki veya sonrasında günlerle birleştirme kararının erken açıklanmasıyla tatilcinin de planlarını erkenden yapabileceğine dikkat çekiyor. Bu sayede, yoğun bir dönem olacak yaz aylarında; yurt dışı hareketi artarken, iç turizmde de yakalanan ivmenin devam ettirilmesi ile yerli turistin uygun fiyata tatil yapabilmesi hedefleniyor.